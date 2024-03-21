Центризбирком уточнил данные по явке на выборах президента России. Данные представлены на заседании комиссии, посвященном окончательным итогам голосования.

Предварительная цифра, оглашенная в понедельник, составляла 77,44%. После получения протоколов участковых избирательных комиссий из всех 89 регионов РФ окончательная явка составила 77,49%.

В Кремле прокомментировали предварительные итоги выборов президента России

Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 граждан России.