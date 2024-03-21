Захарова: Запад агрессивно пытается разорвать единство РФ со странами с СНГ

Запад агрессивными информационными кампаниями пытается разорвать единство РФ со странами СНГ, это имеет трагические последствия для государств - участников Содружества. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на заседании в Совете Федерации, посвященном задачам информационного влияния на постсоветском пространстве.

"Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей. Такие действия приводят к самым трагическим последствиям, в первую очередь для стран постсоветского пространства", - сказала она.

При этом дипломат отметила, что влияние Запада для этих стран фатально, Украина является тому примером.