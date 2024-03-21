В ГД заявили, что США толкают Украину на кровопролитие, избегая открыто воевать с Россией

Власти США толкают Киев к наступлению на Крымский полуостров, потому что сами опасаются вступать в открытую конфронтацию с Россией. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.

18 марта председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) заявил о планах Вашингтона продолжить оказание военной помощи Киеву, которое даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма.

"Россия готова ответить на любые вызовы, у России достаточно сил, средств и возможностей. Учитывая, что сегодня Россия - это высокотехнологическая и ядерная держава. Пускай этот сенатор лично приедет, он трус и подлец, который в жизни сам не поедет и не отправит своих детей в армию, а будет толкать других людей на кровопролитие", - считает Шеремет.

Депутат выразил сомнение в том, что сенатор Рид, выступая с такими заявлениями, представляет интересы американского народа: "Я уверен, что такие безответственные заявления не должны оставаться без ответа и, безусловно, этот сенатор должен быть внесен в списки преступников, террористов. Он является угрозой для самих американцев. Он должен помнить, что современная Россия не является добычей, Россия сама может отстоять и защитить свои интересы. В зоне досягаемости ее вооружений находятся как США, так и те территории, которые представляет сам сенатор. Я уверен, что нагнетание обстановки и выстраивание неконструктивной политики повлияет очень серьезно на жизненный уровень и дальнейшее процветание самих США".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.