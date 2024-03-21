Для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК и КоАП

В КоАП и Уголовный кодекс планируется ввести отдельное наказание для блогеров и коучей, сообщает газета "Известия".

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Это коснется оказания информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства. Новые меры регулирования блогосферы собираются обсудить 21 марта на первом заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.

К участию в заседании пригласили представителей Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участников блогерского сообщества.

По данным газеты, в КоАП хотят добавить новую статью "Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации".

Под эту статью подпадут блогеры, которые продают разные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Ее надо будет получить в специально созданной для этих целей саморегулируемой организации.

"Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным, что он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность", – рассказала одна из организаторов мероприятия Яна Лантратова.

Также внести изменения планируется в Уголовный кодекс. В частности, его хотят дополнить наказанием для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.