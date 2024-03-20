Антонов назвал антироссийские санкции «бессильной злобой Вашингтона»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые антироссийские санкции являются «бессильной злобой» Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Антонова, новые санкции представляют из себя «нелепый шаг» администрации США. Посол также добавил, что в Белом доме надеются на воздействие «релокантов и предателей» на российское общество, но эта ставка, по его мнению, не сработает.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире», — заявил Антонов.

Ранее США обновили перечень антироссийских санкций.