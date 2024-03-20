$92.69+0.46100.61+0.51
Войти в почту

Антонов назвал антироссийские санкции «бессильной злобой Вашингтона»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые антироссийские санкции являются «бессильной злобой» Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Антонов назвал антироссийские санкции «бессильной злобой Вашингтона»
© РИА Новости

По словам Антонова, новые санкции представляют из себя «нелепый шаг» администрации США. Посол также добавил, что в Белом доме надеются на воздействие «релокантов и предателей» на российское общество, но эта ставка, по его мнению, не сработает.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает. Народ России в ходе состоявшихся на днях президентских выборов четко показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире», — заявил Антонов.

Ранее США обновили перечень антироссийских санкций.

Политика
Анатолий Антонов
Администрация США
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости