Песков: Россия не намерена ни перед кем оправдываться по поводу выборов

Кремль не будет оправдываться в ответ на критику западных стран, связанную с президентскими выборами в России. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул в разговоре с изданием Newsweek. Lenta.ru

«Все желающие наблюдатели из других стран приехали на выборы, смогли наблюдать за процессом воочию и получили всю необходимую информацию. Мы не собираемся ни перед кем оправдываться», — сказал он. RT на русском

Песков отметил, что Россия не пригласила наблюдателей БДИПЧ, ОБСЕ и ПАСЕ, поскольку считает неприемлемыми их попытки вмешательства во внутренние дела. ТАСС