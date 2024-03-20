Казахстан озвучил позицию по президентским выборам в России

Правительство Казахстана положительно оценивает выборы президента России, прошедшие с 15 по 17 марта, заявил на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. Дипломат подчеркнул, что РФ является стратегическим партнером и союзником Казахстана, передает ТАСС.

Россия — стратегический партнер и союзник Казахстана. Поэтому мы поддерживаем процессы, происходящие в России, и оцениваем выборы положительно, — заявил Смадияров.

Представитель МИД Казахстана добавил, что выборы президента в России являются внутренним делом самой страны. При этом Смадияров отметил, что республика направила наблюдателей, согласно мировой практике.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал заявление «Большой семерки», осудившей результаты прошедших выборов президента России. Уточнялось, что в Госдепе посчитали неуместными формулировки, содержащиеся в документе.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лидерам европейских стран записаться в приемную к президенту России Владимиру Путину и поздравить его с победой на выборах. Он призвал сделать это как можно скорее, потому что «их потом не только Гаага ждет, но и многое другое».