Захарова назвала ЕС "полезным идиотом" для США

Европейский союз, критикуя по указанию Вашингтона результаты выборов президента России, берет на себя роль "полезного идиота". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская газета

По словам дипломата, заявления стран ЕС после голосования в РФ зачитаны "буквально по методичке, поскольку они звучат с одинаковыми словами". "Таким образом, речь идет о том, что Европейский союз используется, к сожалению, в качестве американского "полезного идиота" в разжигании и реализации русофобского курса", - подчеркнула Захарова. ТАСС

Согласно данным Центризбиркома РФ после обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. RT на русском