В Кремле прокомментировали сообщения о договоренностях США и Турции по поводу санкций

Соглашения между США и Турцией по поводу соблюдения санкций в отношении России личное дело двух стран. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента России, здесь «нечего комментировать».

«Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что США и Турция договорились о том, что перед введением санкций против турецких компаний за сотрудничество с Россией Вашингтон будет уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

Этим договоренностям предшествовал скандал с турецкими бизнесменами, которые заявили о том, что им угрожают сотрудники министерства торговли США, работающие в генконсульстве в Стамбуле, добиваясь присоединения к антироссийским санкциям.