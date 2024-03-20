Песков раскритиковал предложение Борреля по использованию доходов от активов РФ

Попытка ЕС использовать доходы от замороженных российских активов - еще один шаг к разрушению юридических основ европейского права, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб могут принести и для их экономики, и их имиджа как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен», — предупредил Песков. Газета.Ru

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил начать тратить прибыль от замороженных активов России на военную поддержку Украины. Дипломат уточнил, что, согласно его плану, 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву. News.ru