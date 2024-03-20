В Кремле прокомментировали слова Нарышкина об отправке на Украину военных Франции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Службы внешней разведки РФ о том, что Франция готовит свои войска для отправки на Украину.

«Если вы вспомните ночной подход президента, он отвечал на ваш вопрос. Просто перечитайте слова президента, и вы найдете ответ», — сказал Песков, указывая на заявление президента РФ Владимира Путина.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат, позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.