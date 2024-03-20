$92.22+0.24100.10-0.14
Войти в почту

Песков: Кремль продолжает внимательно наблюдать за реакцией на слова Макрона

В Кремле не считают, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину могли неправильно перевести. Россия продолжает внимательно наблюдать за этой ситуацией, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле оценили вероятность неправильного перевода слов Макрона об отправке войск
© РИА Новости

Как считает Песков, Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления военного контингента на Украину и, по его словам, не отрицает это.

«И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, но то, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, -— это очевидно. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать попыткой оправдать слова Макрона заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, что речь французского лидера неверно истолковали из-за путаницы терминов на английском языке.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Макрона означали отправку военных для обучения украинских солдат.

Политика
Дмитрий Кулеба
Эммануэль Макрон
Педро Санчес
Дмитрий Песков
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости