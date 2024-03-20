В Кремле оценили вероятность неправильного перевода слов Макрона об отправке войск

В Кремле не считают, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину могли неправильно перевести. Россия продолжает внимательно наблюдать за этой ситуацией, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как считает Песков, Макрон весьма последователен в последние несколько недель в своем тезисе о возможности направления военного контингента на Украину и, по его словам, не отрицает это.

«И вряд ли там речь идет о какой-то двусмысленности в переводе, но то, что это неоднозначно воспринимается в разных европейских столицах, -— это очевидно. Мы продолжаем очень внимательно наблюдать за этой ситуацией», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать попыткой оправдать слова Макрона заявление испанского премьер-министра Педро Санчеса, что речь французского лидера неверно истолковали из-за путаницы терминов на английском языке.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Макрона означали отправку военных для обучения украинских солдат.