В МИД прокомментировали решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить совместную работу с российскими учеными политизированно и неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

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«Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми», — прокомментировала ситуацию дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные решения в корне противоречат духу научного сотрудничества.

19 марта официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что организация в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией.