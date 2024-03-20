Захарова прокомментировала слова генсека НАТО с критикой выборов

Москва расценивает слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с критикой выборов президента России как попытку грубого вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Комментарий генсекретаря НАТО о том, что якобы выборы в России, как он сказал, не были свободными и честными, рассматриваем как попытку грубого вмешательства во внутренние дела нашей страны", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, странно слышать такие высказывания от чиновника организации, которая под лидерством Вашингтона "имеет долгую историю силового давления и прямой военной агрессии в отношении независимых государств".

"Другого от большинства сегодняшних натовских так называемых лидеров ждать и не приходится. Они не замечают и даже оправдывают удары украинских террористов из западного оружия по мирно голосующим российским гражданам на избирательных участках, но зато готовы судить о нелегитимности выборов во всех точках мира. Права у них такого нет", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, побеждает действующий глава государства Владимир Путин с 87,28% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" - 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,2%.