Уничтожение французских военных на Украине, если они там появятся, станет сверхважной и не самой трудной задачей для российской армии. А для Парижа разгром его легионов будет равносилен гильотине, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. ТАСС

"Было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих спрятать весьма проблематично, а, стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей", — написал он в своем Telegram-канале. Вечерняя Москва

Медведев подчеркнул, что «для петухов из французского руководства» это будет равносильно гильотине. Это связано с тем, что против этого выступит оппозиция во Франции, которой внушили, что Париж не воюет с Россией. Lenta.ru