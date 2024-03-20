Россия на международной арене будет постоянно апеллировать к необходимости транспарентного расследования диверсий на "Северных потоках". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Мы дождемся результатов следствия. Даже если это следствие не завершится на Западе, оно идет у нас. Мы на международной арене будем бесконечно, всегда, постоянно апеллировать к необходимости транспарентности [в расследовании]", - сказала дипломат.

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Как указала Захарова, основанная на фактах логика свидетельствует о том, что взрывы "Северных потоков" были выгодны именно Вашингтону под администрацией президента США Джо Байдена.