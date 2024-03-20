$92.22+0.24100.10-0.14
Войти в почту

В России признали, что фундамент отношений с Японией почти разрушен

Фундамент отношений России и Японии почти полностью разрушен. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

В РФ констатировали разрушение фундамента отношений с Японией
© РИА Новости

По его словам, власти Японии осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины. Это привело разрушению фундамента российско-японских отношений, который создавали обоюдными усилиями в течение десятилетий.

Он отметил, что пока Токио не откажется от недружественной политики, в России будут вынуждены реагировать жесткими и чувствительными для Японии ответными мерами.

МИД: Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Киеву

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти. В пример он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.

Политика
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
МИД России
Совет безопасности РФ
Япония
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости