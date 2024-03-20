В РФ констатировали разрушение фундамента отношений с Японией

Фундамент отношений России и Японии почти полностью разрушен. Об этом заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.

По его словам, власти Японии осознанно выбрали прозападную позицию в вопросе Украины. Это привело разрушению фундамента российско-японских отношений, который создавали обоюдными усилиями в течение десятилетий.

Он отметил, что пока Токио не откажется от недружественной политики, в России будут вынуждены реагировать жесткими и чувствительными для Японии ответными мерами.

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До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные политики лгут и манипулируют ради сохранения своей власти. В пример он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявлял о возможности отправить войска на Украину и готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным о деэскалации конфликта.