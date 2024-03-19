В Госдуме сообщили, что ждет французский контингент на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что французских военных ждет «верная гибель», если они приедут на Украину для оказания помощи ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Шеремета, своей политикой президент Франции Эммануэль Макрон «роет себе могилу». При этом депутат добавил, что французского президента «не спасет охрана от народного гнева».

«Своими преступными намерениями Эммануэль Макрон сам роет свою политическую могилу. Вместе с тем, чем больше французский президент отправит своих солдат на верную погибель в нацистскую Украину, тем больше армия осиротевших и обезумевших родственников будет стараться его наконец поймать и воздать сполна», — заявил Шеремет.

Ранее президент Макрон заявил, что страны Запада рассматривают возможность отправить своих военных на Украину.