Названа страна, в которую Путин поедет с визитом после инаугурации

Президент России Владимир Путин после процедуры инаугурации нанесет несколько визитов в дружественные страны, пишут обозреватели Лори Чен, Ю Лун Тянь и Гай Фолконбридж в статье для Reuters. В частности, он планирует посетить Китай.

Эксперты пояснили, что поездка в КНР запланирована на вторую половину мая. Информацию о ней, заметили обозреватели, подтвердили четыре независимых источника.

Напомним, что лидеры РФ и КНР встречались более 40 раз. В частности, в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин сразу после переизбрания посетил Россию. Переговоры сторон продолжались 4 часа.

Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

В октябре Путин встретился с китайским коллегой на полях международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов.