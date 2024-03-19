Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, объяснившей слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину «путаницей» в терминах. Дипломат сравнила французского лидера с его американским коллегой Джо Байденом.

[Путаница] как у Байдена или по-другому? — написала она.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Эстонии Кае Каллас пришлось объясняться после слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину. По ее словам, речь шла о том, что «тренировать украинских солдат было бы эффективнее на территории Украины».

Каллас объяснила слова Макрона об отправке войск на Украину

До этого Макрон заявлял, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте на Украине. Как отметил президент Франции, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь напомнила, что всего месяц назад глава французского МИД Стефан Сежурне отрицал вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима. Прямые же доказательства обратного он называл пропагандой.