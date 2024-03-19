МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании из-за публикаций дипмиссии. Об этом говорится в заявлении на сайте российского дипломатического ведомства. Lenta.ru

"Указали на абсолютную недопустимость такой деятельности, которую рассматриваем как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в нашей стране, повлиять на результаты выборов", – сказано в сообщении. Москва24

Агитационные публикации посольства Великобритании в Москве во время выборов идут вразрез со статусом дипломатической миссии, отметили в ведомстве. РФ также рекомендовала британским дипломатам не вмешиваться в чужие дела, а обратить внимание на ситуацию в своей стране, где назревает кризис власти. ТАСС