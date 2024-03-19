Захарова пообещала ответ на недружественные шаги Кишинева

Захарова заявила, что действия Кишинева не останутся без ответа
Недружественные действия Кишинева, в том числе высылка дипломата России, не останутся без ответа от Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В Кишиневе откровенно злоупотребляют своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, что ставит под вопрос способность молдавских властей выступать в этом качестве в дальнейшем. Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны.", - указали в министерстве.
По словам Захаровой, последние антироссийские шаги Молдавии, включая объявление сотрудника посольства РФ в Кишинева "persona non grata", стали сведением счетов за проведение выборов президента РФ на территории Приднестровья.
"Данные решения являются частью антироссийской кампании, проводимой молдавским руководством, и очередным подтверждением его курса на полное разрушение имеющих глубокие исторические корни российско-молдавских отношений. Рассматриваем их также как сведение счетов за то, что проживающим в Приднестровье российским гражданам была предоставлена возможность осуществить волеизъявление на выборах президента РФ", - сказала дипломат.