Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину военных

Российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 тыс. человек. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его комментарий имеется в распоряжении ТАСС.

"Нынешнему руководству страны (Франции - прим. ТАСС) нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек", - отметил Нарышкин.

По словам директора СВР, французские военные опасаются, что столь значительное подразделение не удастся незаметно перебросить на Украину и расквартировать там.

"Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - резюмировал Нарышкин.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.