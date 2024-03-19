Ульянов высказался о звучащих на Западе заявлениях о выборах в РФ

Заявления западных чиновников о прошедших в России выборах демонстрируют неуважение к принципам демократии и воле народа РФ. Такое мнение высказал у себя в Telegram-канале представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что на Западе заявляют, что выборы в России «не были свободными и честными». По мнению Ульянова, такие высказывания уже нельзя «объяснить только невежеством».

«Нет сомнений в том, что они политически мотивированы и демонстрируют неуважение к принципам демократии и воле российского населения», — считает он.

Также Ульянов обратил внимание на разницу в высказываниях западных чиновников в отношении Украины и России. Он отметил, что они называют первую демократическим государством, хотя там нет ни оппозиционных партий, ни независимых СМИ, ни выборов. Ульянов назвал данную риторику «лицемерием».

Напомним, что президентские выборы в России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент страны Владимир Путин, который принял в них участие в качестве самовыдвиженца, набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов будут подведены 21 марта.