Все попытки проникновения на территорию России диверсантов, зарубежных наемников и "всякого отребья" провалились, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

«Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд и зарубежных наемников провалились», — подчеркнул президент в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Ura.Ru

Ранее сегодня Минобороны России заявило о новых попытках прорыва ВСУ в Белгородскую область. Попытка прорыва была предотвращена, украинские диверсанты потеряли до 40 человек. Lenta.ru