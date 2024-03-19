Отставка правительства, реакция Запада: чего ждать после выборов в России

«Комсомольская правда» рассказала, какими будут первые изменения, связанные с выборами президента России. Газета отмечает, что в правительстве РФ могут произойти перестановки, а в западных странах - «расставание с иллюзиями».

Выборы президента России проходили 15-17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин одержал на них победу с результатом в 87,28 процента голосов.

«КП» напомнила, что после вступления в должность президента России старое правительство должно сложить полномочия. Новоизбранный глава государства назначит премьер-министра (им может остаться и человек, ранее занимавший этот пост). После утверждения кандидатуры премьера Госдумой, глава правительства представит предложения о составе кабинета министров.

«Больших перемен ждать не стоит, но какие-то будут точно», - заявил газете политолог Дмитрий Солонников.

Все это произойдет после инаугурации. По данным РИА Новости, она запланирована на 7 мая 2024 года. Источник агентства в Госдуме рассказал, что 8 мая Дума рассмотрит вопрос о назначении премьера.

Ранее сам Путин рассказал журналистам, что работа правительства, Центрального банка и администрации президента в последние пару лет была «весьма эффективной».

«Вопрос в том, чтобы сейчас определить, кто и на каком месте будет наиболее эффективно работать, чтобы общий результат командной работы был максимальным», - подчеркивал он.

Другое последствие, упомянутое «КП», - изменение позиции Запада. Газета отмечает, что западные страны критиковали выборы, «но быстро сообразили, что с такой силой, как Россия, им все-таки придется иметь дело».

Директор Центра политических исследований Сергей Марков заявил газете, что на Западе видят, что Путин пользуется огромной, реальной поддержкой.

Политолог Максим Жаров добавил, что позиция Запада также будет зависеть от хода украинского кризиса.

«Если потребуется, западные страны должны будут политические реалии в России признать и об этом заявить», - подчеркнул он.

Еще одно последствие выборов - реакция друзей России. «КП» подчеркнула, что для них шестилетнее президентство Путина станет «хорошим знаком, чтобы наладить сотрудничество еще плотнее».