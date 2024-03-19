Посла России вызвали в МИД Молдавии

Российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Молдавии в связи с открытием избирательных участков на президентских выборах в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Глава Гагаузии намерена подать в суд на президента Молдавии

«Посол России прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента России», — заявили в диппредставительстве.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв отреагирует на решение Москвы открыть избирательные участки к выборам президента России в Приднестровской Молдавской республике.