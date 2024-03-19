Пашинян поздравил Путина с победой на выборах

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Примите мои поздравления с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — передает пресс-служба правительства Армении в своем telegram-канале.

Он отметил, что надеется, что между Россией и Арменией восстановится диалог. Пашинян также пожелал Путину здоровья.

Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом в 87%. Выборы президента прошли в РФ с 15 по 17 марта.