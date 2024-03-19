В России ответили ЕС на критику проведения выборов

Европейскому союзу необходимо вплотную заняться происходящим в сообществе и предстоящими собственными выборами, а не избирательными процессами в третьих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление миссии России при Евросоюзе.

Так дипломаты прокомментировали реакцию Брюсселя на президентские выборы в РФ.

«Уверены, что другим государствам будет небезынтересно узнать и понять, куда сегодня движется европейское интеграционное объединение», — сказано в сообщении.

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В российском постпредстве посоветовали ЕС готовиться к собственным выборам, которые пройдут в июне 2024 года.

«Вот уж будет повод им порассуждать о подавлении голоса тех партий и движений, которые не разделяют точку зрения политического мейнстрима, или об ограничении доступа к альтернативным источникам информации», — считает миссия РФ.

18 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель от имени объединения обнародовал заявление, в котором выразил сожаление, что президентские выборы в России прошли без участия наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По его словам, выборы «прошли в крайне ограниченной обстановке», указав на проведение специальной военной операции. Евродипломат отметил, что ЕС не признает итоги голосования в Крыму, Донбассе и Новороссии.