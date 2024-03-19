В России назвали условие для диалога с Западом по стратегической стабильности

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал условие для диалога с Западом по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

© ZUMA / ТАСС

По его словам, стратегический диалог с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра Соединенных Штатов и НАТО своего враждебного антироссийского курса.

Лавров: США хотят вернуть диалог по стратегической стабильности ради инспекций

Полянский заявил, что российские власти не видят основы для такой работы в условиях попыток западных государств нанести Москве «стратегическое поражение» и их отказа уважать жизненно важные интересы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел. Он указал, что российская сторона не прерывала диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности.