Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия должна создать «огневой кулак» в ответ на отказ стран Запада от переговоров. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

© Arms Control Delegation in Vienna

Помимо этого Гаврилов заявил, что Россия продолжит выполнять задачи СВО в ответ на усиление сети западных военных баз на своих границах. При этом ранее Гаврилов также назвал создание крупнейшей базы НАТО в Европе продолжением «эрозии» безопасности в Черноморском регионе.

Напомним, что 7 марта Гаврилов также обвинил страны Запада в расстреле российских пленных.