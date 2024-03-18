Путин высказался о роли Крыма в составе России

Президент РФ Владимир Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и России, рассказал о роли региона для страны. Об этом пишет РИА «Новости».

В агентстве пояснили, что мероприятие проходит на Красной площади в Москве.

Глава государства поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Путин отметил, что Крым — не только стратегически важная территория, это «прежде всего люди, они — наша гордость».

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По словам российского лидера, крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией, это позволило им вернуться в родную семью.

Президент подчеркнул, что путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, но это удалось сделать, это стало большим событием в жизни страны.

Глава государства сообщил, что пригласил кандидатов в президенты прийти на концерт вместе потому, что «у нас - одна Родина».