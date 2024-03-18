Президент России Владимир Путин пришел на концерт на Красной площади по случаю 10-летия воссоединения Крыма с РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

Глава государства поднялся на сцену в разгар концерта. На Красной площади собрались тысячи человек, они активно и радостно приветствовали Путина, накануне победившего на выборах президента РФ.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум по вопросу воссоединения с РФ на фоне государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией тогда высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.