В ЕС согласовали санкции против «ответственных» в ситуации с Навальным

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза (ЕС) согласовали введение санкций против тех, кто, по мнению союза, якобы ответственен за произошедшее с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом в беседе с Евросовете.

«Да, на заседании [глав МИД ЕС] достигнуто политическое решение о введении санкций в отношении физических и юридических лиц России», — цитирует агентство представителя делегации.

По данным источника, подсанкционные лица якобы «ответственны за жестокие условия заключения» и уход Навального из жизни.

Ранее стало известно, что решение о согласовании и введении санкций будет принято 18 марта.