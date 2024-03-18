Названы страны-источники кибератак на инфраструктуру выборов в России

Основными странами-источниками кибератак во время выборов президента России стали Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, Финляндия, Литва. Об этом сообщили в Роскомнадзоре. RT на русском

Как уточнили в РКН, Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в период проведения выборов президента РФ зафиксировал около 500 кибератак на информационно-коммуникационную инфраструктуру страны. ТАСС

В России выборы президента прошли с 15 по 17 марта — они впервые длились в течение трех дней. Граждане могли проголосовать на избирательных участках либо уже дистанционно, заполняя бланк в электронном формате. Lenta.ru