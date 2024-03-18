МИД РФ отреагировал на отказ германских дипломатов указывать должность Путина

Нежелание внешнеполитического ведомства ФРГ указывать должность президента РФ Владимира Путина в официальных документах говорит о наличии острой фобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Газета.Ru

"Помните, как у Редьярда Киплинга: "Красным цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо"", - прокомментировала Захарова. ТАСС

Она также посоветовала МИД ФРГ вызвать врачей, указав на «провалы в памяти и острые фобии». Lenta.ru