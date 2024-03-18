РФ потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида

Российская Федерация потребовала от Германии на официальном уровне признать блокаду Ленинграда и другие преступления третьего рейха актом геноцида. Вечерняя Москва

В ведомстве заявили о противоречивом подходе ФРГ к признанию актами геноцида ранее совершенных преступлений против человечности. В частности, в МИД указали на признание Германией актов геноцида в колониальный период и отсутствие аналогичных заявлений по преступлениями против народов СССР. Lenta.ru

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе МИД. В частности, в ведомстве потребовали признать актом геноцида блокаду Ленинграда. ТАСС