Захарова сравнила натовцев с застигнутыми врасплох тараканами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично сравнила руководство стран НАТО с тараканами в контексте их реакции на итоги выборов президента России. Российская газета

"На фоне поздравлений Владимира Путина главами стран мирового большинства агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы", - написала дипломат в Telegram-канале. ТАСС

Захарова добавила, что зря обидела тараканов таким сравнением. «Их такими природа сотворила, в отличие от того состояния, в какое погрузили себя многие западные политики», - подчеркнула она. Lenta.ru