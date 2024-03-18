Джабаров: Украина не сможет провести контрнаступление в 2024 году

У ВСУ недостаточно сил и средств, чтобы организовать новое контрнаступление, а заявления о том, что ВСУ смогут вернуть себе наступательную инициативу, нужны лишь для подъема боевого духа. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Без военной помощи, которая сейчас блокируется Соединенными Штатами, Украина не сможет долго вести активные боевые действия. Положение ВСУ усугубляется огромными потерями и тем, что в ряды военнослужащих призывают неподготовленных людей, сказал Джабаров.

«Без помощи Запада Украина долго не протянет. Уже сейчас украинская армия отступает, потому что там откровенная нехватка боеприпасов, современного вооружения и так далее», — добавил сенатор.

Он не исключил возможность нового контрнаступления ВСУ, но, если Украина и решится на это, эффект будет минимальным.