Джабаров: Украина не сможет провести контрнаступление в 2024 году
У ВСУ недостаточно сил и средств, чтобы организовать новое контрнаступление, а заявления о том, что ВСУ смогут вернуть себе наступательную инициативу, нужны лишь для подъема боевого духа. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Без военной помощи, которая сейчас блокируется Соединенными Штатами, Украина не сможет долго вести активные боевые действия. Положение ВСУ усугубляется огромными потерями и тем, что в ряды военнослужащих призывают неподготовленных людей, сказал Джабаров.
«Без помощи Запада Украина долго не протянет. Уже сейчас украинская армия отступает, потому что там откровенная нехватка боеприпасов, современного вооружения и так далее», — добавил сенатор.
Он не исключил возможность нового контрнаступления ВСУ, но, если Украина и решится на это, эффект будет минимальным.
«Они могут попробовать, но это контрнаступление будет таким же печальным, как в 2023 году. А заявления о нем делаются с одной единственной целью: чтобы моральный дух украинских военных не упал и чтобы они продолжали воевать любой ценой, защищая интересы стран Запада в противостоянии с Россией», — заключил Джабаров.