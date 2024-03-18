Правительству ФРГ стоит уточнить, когда в Германии будет демократичная система выборов с прямым избранием руководителя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ правительства ФРГ признать законными выборы президента России. ТАСС

«Уточните у них: когда в Германии намерены сделать систему своих выборов по-настоящему демократичной, предполагающей прямые выборы народом руководителя?», — сказала Захарова. RT на русском

Ранее заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявил о том, что Германия не считает президентские выборы в России правомерными. Деловая газета "Взгляд"