Песков объяснил идею "санитарной зоны" между РФ и Украиной

Слова президента России Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на Украине связаны с намерением обеспечить безопасность приграничных территорий страны, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

"Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего - социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", - пояснил представитель Кремля. ТАСС

Ранее Путин заявил, что Россия с учетом атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях «санитарную зону». «Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сказал он. Газета.Ru