Песков отказался комментировать работу ЦИК до оглашения результатов выборов

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во время брифинга попросили оценить работу Центральной избирательно комиссии и ее главу Эллу Памфилову во время выборов президента РФ. Однако он на это призвал дождаться окончательных результатов голосования.

«Давайте с вами дождемся официального оглашения результатов выборов. Потом уже будем поздравлять с успехом наших коллег», — заключил Песков.