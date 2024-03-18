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Песков отказался комментировать работу ЦИК до оглашения результатов выборов

Официального представителя Кремля Дмитрия Пескова во время брифинга попросили оценить работу Центральной избирательно комиссии и ее главу Эллу Памфилову во время выборов президента РФ. Однако он на это призвал дождаться окончательных результатов голосования.

Песков отказался комментировать работу ЦИК до оглашения результатов выборов
© РИА Новости

«Давайте с вами дождемся официального оглашения результатов выборов. Потом уже будем поздравлять с успехом наших коллег», — заключил Песков.

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