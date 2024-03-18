Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента
Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайское центральное телевидение.
Лидер КНР подчеркнул, что страна придает большое значение российско-китайскому сотрудничеству и дальнейшему развитию двусторонних отношений.
Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Москвой.
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