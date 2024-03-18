ЦИК подведет официальные итоги выборов президента 21 марта

Центральная избирательная комиссия России планирует собраться на заседание по итогам выборов президента России в ближайший четверг. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова в Информационном центре ЦИК РФ.

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"Мы планируем провести уже официальное заседание ЦИК в четверг, 21 марта, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги", - сказала она.

Отметим, что по закону ЦИК должен огласить официальные итоги голосования на выборах президента России в течение 10 дней с момента окончания голосования.

После обработки 99,76% проколов участковых комиссий лидирует Владимир Путин (87,29%), Николай Харитонов набирает 4,3%, Владислав Даванков - 3,84%, Леонид Слуцкий - 3,21%. Явка составила 77,44%.