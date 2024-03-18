Аксенов: выборы в Крыму показали, что жители региона не сомневались в выборе 2014 года

Выборы президента РФ в Крыму показали, что жители полуострова не сомневались в выборе 2014 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выступая по видеосвязи на круглом столе, приуроченном ко Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией.

"За последние три дня, по сути, крымчане провели, чем не референдум, с точки зрения подтверждения того, что выбор в 2014 году был сделан абсолютно правильный. И вчерашний результат, явка была 89%, почти 94% за президента проголосовало, говорит сам за себя. Никакие западные политики и санкции крымчан не заставят думать по-другому. <...> Последние три дня доказали, что крымчане в своем выборе не сомневались, и поддержка президента у нас всегда на самом высоком уровне", - сказал Аксенов.

По его словам, решение 2014 года было абсолютно правильным, единственно возможным и произошло благодаря, прежде всего, решению президента РФ Владимира Путина и поддержке всей страны. Первые десять лет прошли успешно, добавил Аксенов.

18 марта 2024 года исполняется десять лет со дня воссоединения Крыма с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.