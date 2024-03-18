Памфилова: Явка на выборах президента России в 2024 году стала рекордной

Явка на выборах президента Росси в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России. Она составила 77,44%, заявила председатель Центризбиркома страны Элла Памфилова.

По ее словам, всего по состоянию на 10:00 мск в выборах приняли участие 87 113 127 избирателей. Глава Центризбиркома также заявила, что официально итоги выборов будут подведены 21 марта.

«Мы планируем провести уже официальное заседание Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги», – отметила она.

Элла Памфилова добавила, что почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему «Выборы», участковые избирательные комиссии по всей стране почти завершили свою работу.

«Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу, и 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему «Выборы». Так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента Российской Федерации», – сказала она.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Они проводились в течение трех дней. В процессе использовалось дистанционное электронное голосование, которое было доступно примерно в трети регионов страны.