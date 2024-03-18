Матвиенко предложила усилить ответственность за порчу бюллетеней

В России стоит подумать над усилением ответственности за попытки испортить бюллетени для голосования, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова передает ТАСС.
По последним данным Центризбиркома, Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3 процента голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов. Четвертое место занимает Леонид Слуцкий с 3,21 процента голосов.
В свою очередь, президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, напомнил об ответственность за порчу бюллетеней. Он заверил, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законодательством России.
По последним данным Центризбиркома, Путин по итогам подсчета 99,7 процента протоколов лидирует с 87,31 процента голосов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,3 процента голосов, за ним следует Владислав Даванков от «Новых людей» с 3,83 процента голосов. Четвертое место занимает Леонид Слуцкий с 3,21 процента голосов.