Нарышкин назвал решение Хрущева по Крыму трагической и непростительной ошибкой

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что решение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева по передаче Крыма в состав УССР стало непростительной и трагической ошибкой. RT на русском

«Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной Никитой Хрущевым», — отметил Нарышкин. ТАСС

«Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном итоге приведет формальная передача Крыма в состав УССР в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады», — сказал директор СВР на круглом столе, приуроченном ко Дню воссоединения Крыма и города Севастополя с Россией. Газета.Ru