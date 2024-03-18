Яровая назвала возвращение Крыма «вдохновением для русского мира»

Крымская весна, которая стала вдохновением для русского мира к воссоединению, продолжает вести к развитию и росту в различных сферах деятельности. Об этом «Дума ТВ» заявила заместитель Председателя Государственной Думы Светлана Яровая.

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Она подчеркнула, что сегодня главным является то, что РФ и Крым стали одним целым «и исторически, и по правде жизни, и по ощущениям людей».

«Очень важно, что это ощущение Крымской весны, которое стало вдохновением для русского мира к воссоединению, оно и продолжает настроение созидательных планов развития. Перспективы Крыма, они сегодня такие же, как перспективы России. Они жизнеутверждающие и созидательные», — сказала вице-спикер Госдумы.

Она назвала полуостров здравницей и местом, которое любят семьи. Яровая добавила, что Москва вкладывает дополнительные ресурсы, чтобы «уникальный потенциал Крыма был востребован и получил дальнейшее развитие».

В свою очередь, эксперты также указывают на большое значение присоединения Крыма к России. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил, что возвращение полуострова «ознаменовало начало перехода от однополярной американоцентричной к справедливой многополярной модели международного сотрудничества». Он также назвал это событие «драйвером развития экономики».

В марте 2024 года в РФ отмечают десятилетие со дня присоединения Крыма к государству по итогам референдума. По словам пресс-секретаря российского Президента Дмитрия Пескова, Крым де-юре и де-факто — это неотъемлемая часть России.