МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах

Министерство иностранных дел (МИЛ) Китая в понедельник, 18 марта, поздравил действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

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В министерстве отметили, что отношения КНР и России продолжат развиваться.

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что кандидат в президенты Владимир Путин после обработки 100 процентов протоколов в Московской области набрал 86,5 процента голосов на выборах президента России.

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Участки для голосования на выборах президента России закрылись в Москве и Московской области 17 марта в 20:00. Позже в Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов ДЭГ. Предварительная явка на выборах президента России в Москве превышает 66 процентов.

Путин 3 января подписал распоряжение о проведении Годов культуры РФ — КНР в 2024–2025 годах.

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